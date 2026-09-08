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Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов номинирован на награду лучшему вратарю мира

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов номинирован на награду лучшему вратарю мира

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю мира по версии France Football.

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