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  • Невидимка Невидимка
    И когда уже уберут этих моральных уродов, кто ждет мастурбеков, не нужны они России ни в каком виде.Глава одного росс...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А не проще его с семьей, родней лишить гражданства и выдворить в памперсах на новую родину развивать там производство...Глава одного росс...
  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    В шею надо его гнать с должности и скрупулезно проверить на коррупцию и взятки от диаспор. Это позор нации, обмылокГлава одного росс...

Женщина отрезала пенис бойфренду и бросила его истекать кровью

Женщина отрезала пенис бойфренду и бросила его истекать кровью

Женщина из Уганды кастрировала партнера и попыталась сбежать из страны. Об этом пишет Monitor. 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер из города Касесе встречалась с Реганом Карамаги, который занимался транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно.

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