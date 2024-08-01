Женщина отрезала пенис бойфренду и бросила его истекать кровью

Женщина из Уганды кастрировала партнера и попыталась сбежать из страны. Об этом пишет Monitor. 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер из города Касесе встречалась с Реганом Карамаги, который занимался транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно.