Бизнес-форум с участием России, США и Германии планируется провести в 2027 году в одной из нейтральных стран, возможно, на Ближнем Востоке.
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