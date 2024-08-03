Ксения Бородина с кольцом на пальце дала первый комментарий о своих новых отношениях

Ведущая Ксения Бородина уже примерила на палец кольцо, подаренное возлюбленным. Звезда решила не раскрывать подробности своей личной жизни, но не смогла удержаться от публикации романтических фотографий со своим новым возлюбленным, которого еще никто не видел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии