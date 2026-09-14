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Царьград

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ГИБДД: Пять человек пострадали в аварии со скорой в Башкирии

ГИБДД: Пять человек пострадали в аварии со скорой в Башкирии

В Башкирии, в городе Октябрьский, произошло ДТП с участием скорой помощи и автомобиля Nissan. Пострадали пятеро: водитель, два фельдшера и два пациента.

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