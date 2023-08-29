Дворы «Ленфильма» превратятся в общественное пространство

"Волчий" коридор Отремонтирован и приведён в порядок "волчий коридор" студии. По словам сотрудников "Ленфильма", когда-то здесь вдоль стен стояли старые кресла, а в них отдыхали такелажники – разнорабочие, которые занимались переноской декораций.