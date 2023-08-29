Metro новости

72 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    И чего вот ЛАЗИТЬ ГДЕ ПОПАЛО?!! Застряла она... а потом ОРАЛА!!В Петербурге спас...
  • лина любимцева
    КАЮК ПРИШЕЛ ТИХОМУ ОКЕАНУ. Тихоокеанскую рыбку теперь есть будет ОПАСНО!!Япония начала сбр...
  • Olga Chuhutina
    Хватит придумывать ерунду. Гнать из России....В Госдуме предлож...

Дворы «Ленфильма» превратятся в общественное пространство

Дворы «Ленфильма» превратятся в общественное пространство

"Волчий" коридор Отремонтирован и приведён в порядок "волчий коридор" студии. По словам сотрудников "Ленфильма", когда-то здесь вдоль стен стояли старые кресла, а в них отдыхали такелажники – разнорабочие, которые занимались переноской декораций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх