Доха (ATP). 1-й круг. Котов сыграет с Сонего

Сетка турнира здесь. Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар 19 – 24 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 395 875 долларов Открытые корты, хард Первый круг Павел Котов (Россия) Лоренцо Сонего (Италия) Дата проведения 19 февраля, 14.
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