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Мантас Калниетис провел свой прощальный матч за «Жальгирис»

Мантас Калниетис провел свой прощальный матч за «Жальгирис»

Разыгрывающий «Жальгириса» Мантас Калниетис провел свой прощальный матч против «Йонавы» (76:80) в рамках чемпионата Литвы.

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