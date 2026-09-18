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Регионы России

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Хургада становится международной столицей фестивального туризма

Хургада становится международной столицей фестивального туризма

В сентябре 2026 года курортный регион Сома-Бей на юге Хургады официально станет резиденцией для 36 финалисток престижного международного конкурса красоты «Miss Elite».

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