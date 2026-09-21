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За рулем

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Популярный в России рамник получит расширенный зимний пакет: подробности

Популярный в России рамник получит расширенный зимний пакет: подробности

Для российского рынка JAC подготовил новую версию своего флагманского пикапа – T9 «Урбан+». За основу взяли комплектацию «Урбан» с многорычажной задней подвеской, но дополнили ее набором «теплых» опций.

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