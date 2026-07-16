Маркетплейсы могут начать штрафовать за отказ решать споры с пользователями

Маркетплейсам, сервисам доставки и другим цифровым платформам могут назначить штрафы до 500 тыс. рублей за отказ рассматривать жалобы пользователей и участвовать в разрешении споров внутри своих сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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