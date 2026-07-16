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Татар-информ

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Маркетплейсы могут начать штрафовать за отказ решать споры с пользователями

Маркетплейсы могут начать штрафовать за отказ решать споры с пользователями

Маркетплейсам, сервисам доставки и другим цифровым платформам могут назначить штрафы до 500 тыс. рублей за отказ рассматривать жалобы пользователей и участвовать в разрешении споров внутри своих сервисов.

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