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Глава СК России взялся за дело о массовом отравлении в ресторане «Бурный» во Владивостоке

Глава СК России взялся за дело о массовом отравлении в ресторане «Бурный» во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о пищевом отравлении посетителей ресторана во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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