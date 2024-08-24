Сервис HowLongToBeat стал недоступен для россиян и белорусов из-за блокировки Ziff Davis

Сервис HowLongToBeat стал жертвой геоблокировки со стороны своей материнской компании Ziff Davis. Пользователям из России и Беларуси стало невозможно открыть сайт, так как он был заблокирован по решению юридической команды Ziff Davis.
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