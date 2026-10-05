Главный инсайдер России Иван Карпов – гость новой конференции Спортса’’

Как на самом деле рождаются футбольные инсайды? Кто первым сообщает журналисту о трансфере – клуб, агент, игрок или кто-то из тех, кто находится внутри переговоров? И зачем вообще делиться информацией, которую еще никто не должен знать? Иван Карпов много лет работает с футбольными источниками и знает эту кухню изнутри.