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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный инсайдер России Иван Карпов – гость новой конференции Спортса’’

Как на самом деле рождаются футбольные инсайды? Кто первым сообщает журналисту о трансфере – клуб, агент, игрок или кто-то из тех, кто находится внутри переговоров? И зачем вообще делиться информацией, которую еще никто не должен знать? Иван Карпов много лет работает с футбольными источниками и знает эту кухню изнутри.

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