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Царьград

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Политик Филиппо: Передача активов России Киеву приведёт к ужасающему ответу

Политик Филиппо: Передача активов России Киеву приведёт к ужасающему ответу

Требование Зеленского передать Киеву чужие активы чревато страшными последствиями, уверены во ФранцииУкраина, опасаясь остаться без поддержки США, просила Европу передать замороженные активы России в размере 300 млрд долларов.

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