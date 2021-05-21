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Юрист Монтян заявила о наглости и бесстрашии Зеленского

Юрист Монтян заявила о наглости и бесстрашии Зеленского

Зеленский показал, что "плевал с высокой колокольни" на всех своих граждан, отметила юрист Татьяна Монтян.

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Алекс ZLOYBOY
И где вы видели "бесстрашных" евреев? Одного достойного знаю: Дважды Герой Советского Союза генерал танковых войск Драгунский... Воевал... Всеобщее признание и уважение... А этот? Потоптался в каком-то овраге, одев "лифчик" задом наперёд и решил, что он "бесстрашный"? Скоро пиндосы и меркелихи с макронами тебя сдадут, куда бежать будешь, бесстаршный еврей?..
Игорь Корнаковский
11 Героев Советского Союза, кроме Драгунского

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