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  • Ольга Ушакова
    Этот маразматик может без бумажки разговаривать???? Он только щерится умеет, это как обычно у недееспособных персон!!!Байден сообщил, ч...
  • Василий Павлов
    А я все таки схожу на эти, так называемые, "выборы". Лишь затем, чтобы на бюллетене написать "Путина в Гаагу. Дунцову...Кандидат в презид...
  • Василий Павлов
    А я все таки схожу на эти, так называемые, "выборы". Лишь затем, чтобы на бюллетене написать "Путина в Гаагу. Дунцову...Кандидат в презид...

Черноморский флот провел учения по отражению атаки беспилотников ВСУ на Крым

Черноморский флот провел учения по отражению атаки беспилотников ВСУ на Крым

Экипажи кораблей Черноморского флота Российской Федерации организовали учения, во время которых отрабатывали процесс уничтожения беспилотных летательных аппаратов, запускаемых представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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