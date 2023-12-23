Черноморский флот провел учения по отражению атаки беспилотников ВСУ на Крым

Экипажи кораблей Черноморского флота Российской Федерации организовали учения, во время которых отрабатывали процесс уничтожения беспилотных летательных аппаратов, запускаемых представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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