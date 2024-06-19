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Захарова отреагировала на беспокойство США из-за углубления связей России и КНДР

Захарова отреагировала на беспокойство США из-за углубления связей России и КНДР

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что американской стороне необходимо обеспокоиться состоянием главы Соединенных Штатов Джо Байдена, а не углублением партнерства РФ и Северной Кореи.

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