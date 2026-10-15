Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил о 5 новых случаях заражения вирусом Западного Нила, доведя общее число до 64.
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