Больше 25 миллионов рублей потратили на половое воспитание детей 3+ в регионах Калужская область уже потратила на пособия порядка 1,3 млн, на остальные 24 млн закупились: Сахалинская область, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Саратовская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика и другие регионы.
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