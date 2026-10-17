Больше 25 миллионов рублей потратили на половое воспитание детей 3+ в регионах Калужская область уже потратила на пособия порядка 1,3 млн, на остальные 24 млн закупились: Сахалинская область, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Саратовская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика и другие регионы.