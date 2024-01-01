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Победы Хэмилтона и «Астон Мартин», подиум «Уильямса» – «смелые прогнозы» Барретто на 2024-й для сайта «Ф-1»

Журналист официального портала «Ф-1» Лоренс Барретто выделил пять событий, которые он ожидает в наступившем году.

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