Тренер рассказал, существуют ли эффективные тренировки для похудения

Общая калорийность рациона и приверженность диете — два наиболее важных фактора для снижения массы тела Существует ли понятие "тренировка для похудения", которые так часто ищут в погоне за фигурой мечты? Как рассказал мастер-тренер бренда фитнес-клубов XFIT Илья Франк "Секрету Фирмы", в действительности это миф, а главное в похудении — это питание, а не физическая активность.