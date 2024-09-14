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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе состоялось профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню оказания первой помощи

Накануне на базе Ставропольского строительного техникума состоялась важная и познавательная встреча со студентами, посвященная Всемирному дню оказания первой помощи.

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