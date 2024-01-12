Придушил девочку за спиной отца, но опасны всё равно русские. Лоббисты прикрывают выходки мигрантов – "Просто смиритесь"

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА БОЛЕЕ 3000 "РАЗРЕШЕНИЙ": УСБ НАКРЫЛО КРУПНЫЙ "ПОРТАЛ" МИГРАНТОВ Сотрудники УСБ перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти.
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