Царьград

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Бойцы группировки "Отважные" захватили плацдарм "Америка" ВСУ и выбили оттуда польских наёмников

Бойцы группировки "Отважные" захватили плацдарм "Америка" ВСУ и выбили оттуда польских наёмников

Укрепрайон иностранных боевиков находился в одной из лесопосадок под Кременной.Военнослужащие группировки войск "Отважные" Вооруженных сил России под натиском огня артиллерии захватили укрепрайон "Америка" возле населённого пункта Кременная.

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