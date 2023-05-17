Укрепрайон иностранных боевиков находился в одной из лесопосадок под Кременной.Военнослужащие группировки войск "Отважные" Вооруженных сил России под натиском огня артиллерии захватили укрепрайон "Америка" возле населённого пункта Кременная.
Укрепрайон иностранных боевиков находился в одной из лесопосадок под Кременной.Военнослужащие группировки войск "Отважные" Вооруженных сил России под натиском огня артиллерии захватили укрепрайон "Америка" возле населённого пункта Кременная.
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