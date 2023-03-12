BBC показал обзор матчей АПЛ с интершумом из-за бойкота комментаторов в поддержку Линекера

Британская вещательная корпорация BBC показала обзор матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) с интершумом, потому что игроки, тренеры и комментаторы объявили бойкот в поддержку телеведущего и бывшего нападающего сборной Англии по футболу Гари Линекера.