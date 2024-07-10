В Москве рассказали о ходе купального сезона в бассейнах

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Более 10 городских бассейнов открыты этим летом в рамках "Московских сезонов" в дополнение к двум прошлогодним локациям на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, а также улице Вешняковской, вл.
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