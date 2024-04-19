Медвежий угол
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Медвежий угол

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Полиция ищет нелегала, зарезавшего москвича за замечание

Полиция ищет нелегала, зарезавшего москвича за замечание

В Москве участник этнической банды из Азербайджана днем, на глазах у людей, зарезал простого мужика за замечание о поставленной к подъезду машине.

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Комментарии
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Михаил
Видите как эти зверьки ведут себя в чужой стране,а в своей вы вообще для него слякоть. Этих тварей надо наказывать и ни какой пощады. Наглеют от безнаказанности.
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5 час.
ЕШ
Елена Шах
Мне &quot;нравится&quot;; покупают жилье по льготной!!! ипотеке, живут без регистрации и владеют!!! магазинами... = это что такое?!
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5 час.
Юрий Пешков
Если бы полиция их не крышевала. Такого беспредела не было бы! 100 нарушений и никакой реакции  со стороны полиции хотя камеры стоят на каждом перекрестке.
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1 час.

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