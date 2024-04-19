Полиция ищет нелегала, зарезавшего москвича за замечание

Михаил Видите как эти зверьки ведут себя в чужой стране,а в своей вы вообще для него слякоть. Этих тварей надо наказывать и ни какой пощады. Наглеют от безнаказанности.

ЕШ Елена Шах Мне "нравится"; покупают жилье по льготной!!! ипотеке, живут без регистрации и владеют!!! магазинами... = это что такое?!