Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

По словам украинских граждан, отказывают в выдаче паспортов даже тем, кто выехал с Украины легально и задолго до закрытия Зеленским границ.
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