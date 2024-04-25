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Военное обозрение

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Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

Украинцы в паспортном центре в Варшаве: Государство поставило нас в безвыходную ситуацию

По словам украинских граждан, отказывают в выдаче паспортов даже тем, кто выехал с Украины легально и задолго до закрытия Зеленским границ.

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