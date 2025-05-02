НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Пусть ЕС опустошает свои запасы вооружения, это даже хорошо, взять голыми руками ЕС, вслед за Украиной, не составит т...Евросоюз вместо п...
  • Лидия Санникова
    Трамп впал в маразм. Сша содержали нацистов , а не боролись с ними...Трамп заявил, что...
  • Лидия Санникова
    Рехнулся Трамп...Трамп ввёл новые ...

В бой с неба: стратегическая мобильность десанта XXI века

В бой с неба: стратегическая мобильность десанта XXI века

Это изображение, хоть и выглядит эпично, но не имеет отношения к ВТА ВВС РФ – это концепт китайского перспективного сверхтяжёлого транспортного самолёта, хотя, учитывая гаубицы и оперативно-тактические ракеты из Северной Кореи…В предыдущем материале В бой с неба: вооружение десанта XXI века мы рассмотрели, какое вооружение может максимально эффективно использоваться Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в первой половине XXI века для решении задач по оперативному усилению подразделений Сухопутных войск на выбранном участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) для участия в наступлении на позиции противника или для ликвидации прорывов противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Экраноплан десантный Орленок  - принят на вооруж. в 1979г. Теперь амеры создали такой же электрический.
Ответить
12 час.
наверх