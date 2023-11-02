Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Отличное изложение ситуации на Украине и вокруг неё. Хотелось бы только чтобы прогноз с "встречным палом" не сбылся. ...Началось всерьёз,...
  • Дмитрий Бакланов
    Это разве политика?                                                                                Суд приговорил Але...Голодовка политза...
  • zhanna
    Уже все решено-убийство 1 русского и 50% рода нет.Убийство одного человека-25% нет.Раскололся ещё од...

Новостишки под кофеек

Новостишки под кофеек

Сергей Лебедев (Лохматый)т Президент Сербии Вучич сделал то, от чего чуть не остановилось дыхание у украинских активистов – сам назвал причины, по которым Сербия не готова вступить в ЕС Причина оказались такими: санкции ЕС против России, которые Сербия не поддерживает и конечно признание Европой независимости Косово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх