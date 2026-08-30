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Не заставляйте радоваться: как помочь ребенку справиться с волнением перед 1 сентября

Не заставляйте радоваться: как помочь ребенку справиться с волнением перед 1 сентября

Тревога перед 1 сентября может появиться даже у ребенка, который еще недавно с интересом ждал школу. Накануне первоклассник способен стать капризным, плохо спать, часто задавать вопросы или внезапно сказать, что не хочет идти в первый класс.

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