Мизулина, Shaman, Лепс и юная Киба устроили двойное свидание

В личном блоге Екатерины Мизулиной появился весьма интригующий намек. Судя по всему, она и ее возлюбленный, певец Shaman (он же Ярослав Дронов), провели вечер в компании Григория Лепса и его молодой избранницы Авроры Кибы.
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