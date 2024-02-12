«Чувствовал себя некомфортно. Почёсывался, двигался, перебирал руками»: эксперт по лжи об эмоциях Карлсона возле Путина
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону произвело эффект бомбы в информационном пространстве по всему миру.
Комментарии
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да он всегда таким был... просто не показывали его полностью, а потому и не видно было раньше. А тут съёмка как грится без купюр, с проверкой и Полным ракурсом - с головы до ног.
а ужимки и мимика, такая же фигня, посмотрите его другие интервью... такая же морда лица когда он слушает других...
" Карлсон странно засмеялся после замечания Путина: «У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор». Если обратили внимание на другие выступления Карлссона, то это его своеобразный смех, не более, здесь нет ничего от нервов (в данном случае).
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