«Чувствовал себя некомфортно. Почёсывался, двигался, перебирал руками»: эксперт по лжи об эмоциях Карлсона возле Путина

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Ливень

да он всегда таким был... просто не показывали его полностью, а потому и не видно было раньше. А тут съёмка как грится без купюр, с проверкой и Полным ракурсом - с головы до ног. а ужимки и мимика, такая же фигня, посмотрите его другие интервью... такая же морда лица когда он слушает других...