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Ванилла SU

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Накануне Дня всех влюбленных выбираем вкусные десерты, которые помогут выразить самые яркие чувства без слов.

Накануне Дня всех влюбленных выбираем вкусные десерты, которые помогут выразить самые яркие чувства без слов.

﻿﻿Обычай дарить сладости 14 февраля восходит к 19 веку. В викторианскую эпоху молодые люди использовали десерты как средство соблазнения, и книги по этикету поощряли эту идею.

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