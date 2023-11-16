Дебютный трейлер ролевой игры Project BSS, которая может стать конкурентом Genshin Imp...

Дебютный трейлер ролевой игры Project BSS, которая может стать конкурентом Genshin ImpactВ рамках масштабной игровой выставки G-Star 2023, проходящей в настоящее время в Корее, было анонсировано неожиданное расширение вселенной популярной MMO Blade & Soul.