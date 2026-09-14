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МОСИНФОРМ

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Десять домов в стиле конструктивизма отремонтируют до конца года в Москве

Десять домов в стиле конструктивизма отремонтируют до конца года в Москве

В Москве в 2026 году капитально отремонтируют 10 жилых домов в стиле конструктивизма. Работы включены в региональную программу капремонта жилого фонда.

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