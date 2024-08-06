Врач-ортопед рассказал, как плоскостопие влияет на здоровье всего организма

Плоскостопие, выпирающая косточка – не просто косметические дефекты стопы. Запущенные формы плоскостопия способствуют изнашиванию суставов, нарушению осанки, проблемам с позвоночником, варикозу – словом, серьёзно ухудшают качество жизни.
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