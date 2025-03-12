Предприятия Москвы в 6 раз нарастили экспорт микроэлектроники во Вьетнам

Занимающиеся производством высокотехнологичных товаров и микроэлектроники московские предприятия не только закрывают потребности отечественного рынка, обеспечивая ему полный технологический суверенитет, но и выходят со своей продукцией на международный уровень.
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