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Deutsche Bank повысил рейтинг AB InBev и Campari

Deutsche Bank повысил рейтинг AB InBev и Campari

Deutsche Bank повысил рейтинг акций Anheuser-Busch InBev и Campari Group с «держать» до «покупать», а также увеличил целевые цены до €79 и €7,1 соответственно.

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