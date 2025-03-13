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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джованни Фьоре: «G-Drive Арена» лучше, чем многие стадионы в НХЛ. Она прекрасна. Омск – замечательный город, у «Авангарда» прекрасная организация»

– Часто среди хоккеистов про Омск говорят как о не лучшем месте для жизни. Вы здесь проводите уже третий месяц.

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