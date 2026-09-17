«ПСЖ» предложил Дуэ продлить контракт до 2031-го или 2032-го с существенным повышением зарплаты

« ПСЖ » намерен продлить контракт с Дезире Дуэ . Как сообщает L’Equipe, парижане предложили вингеру заключить договор сроком до 2031 или 2032 года.
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