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Царьград

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МВД: Пассажир погиб в ДТП с двумя Toyota в Якутии

МВД: Пассажир погиб в ДТП с двумя Toyota в Якутии

В Якутии на трассе А-360 "Лена" столкнулись два автомобиля: Toyota Cresta и Toyota Mark 2. Инцидент произошел в пятницу вечером.

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