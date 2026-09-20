Кратер диаметром 9 км поможет выяснить, откуда взялся Фобос — астероид или обломок Марса

Кратер Стикни на Фобосе — вмятина диаметром около девяти километров, занимающая заметную часть поверхности спутника, чей средний диаметр составляет всего 22,2 километра.
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