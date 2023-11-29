В поликлинике Караганды установлен цифровой рентген-аппарат казахстанского производства

В поликлинике № 2 Караганды появился цифровой рентгенографический аппарат «Инсар» РДК-2. Новое оборудование произведено в Казахстане и установлено в Карагандинской области впервые, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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