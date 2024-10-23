Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Гребёнкиным отчалил от МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в которую входит космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин отчалил от МКС 24 октября в в 00:05 мск, сообщает телеграмм-канал госкорпорации Роскосмос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии