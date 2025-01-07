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ГТРК Татарстан

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Никита Дыняк рассказал, как его смартфон оказался на льду во время матча

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Дыняк поделился подробностями необычного эпизода, произошедшего во время матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

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