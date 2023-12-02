Спасо-Преображенский собор перейдет в ведение Русской православной церкви.Пермская художественная галерея завершила переезд из здания Спасо-Преображенского собора, освободив его для передачи под ведение Русской православной церкви.
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