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В МЧС напомнили о запрете приготовления шашлыков и разведении костров

В МЧС напомнили о запрете приготовления шашлыков и разведении костров

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твёрдых бытовых отходов, сухой травы и мусора, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

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