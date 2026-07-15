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SPLETNIK

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Как Lamoda меняет российскую моду: Максим Гришаков — о Юлии Снигирь, онлайн-примерках и новом покупателе

Как Lamoda меняет российскую моду: Максим Гришаков — о Юлии Снигирь, онлайн-примерках и новом покупателе

Глава Lamoda Максим Гришаков рассказал Ксении Соловьёвой, зачем маркетплейсу рекламная кампания с Юлией Снигирь, как скоро мы начнем примерять вещи онлайн и почему мужчины стали важной аудиторией модных магазинов.

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